Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса Президента
Об этом сообщается на официальном портале президента Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что Анна Коваленко была уволена указом №152/2020, а Роман Машовец назначен на должность указом №153/2020.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Анну Коваленко после увольнения из Офиса Президента назначили на должность советника министра развития общин и территорий.
Известно, что она проходит специальную проверку, после которой она будет заниматься координацией усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента.
Напомним, 21 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский в ближайшее время планирует подписать указ об увольнении советника президента по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, а также заместителя председателя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко
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