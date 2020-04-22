Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса Президента

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Анны Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса Президента и назначения вместо нее на эту должность Романа Машовца

Фото: Офис президента

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Анны Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса Президента и назначения вместо нее на эту должность Романа Машовца

Об этом сообщается на официальном портале президента Украины, передает RegioNews. Отмечается, что Анна Коваленко была уволена указом №152/2020, а Роман Машовец назначен на должность указом №153/2020. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Анну Коваленко после увольнения из Офиса Президента назначили на должность советника министра развития общин и территорий. Известно, что она проходит специальную проверку, после которой она будет заниматься координацией усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента. Напомним, 21 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский в ближайшее время планирует подписать указ об увольнении советника президента по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, а также заместителя председателя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко

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