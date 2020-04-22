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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 21:50 21

Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса Президента

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22 апреля 2020, 21:50 21
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22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Анны Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса Президента и назначения вместо нее на эту должность Романа Машовца
Фото: Офис президента
22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Анны Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса Президента и назначения вместо нее на эту должность Романа Машовца

Об этом сообщается на официальном портале президента Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что Анна Коваленко была уволена указом №152/2020, а Роман Машовец назначен на должность указом №153/2020.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Анну Коваленко после увольнения из Офиса Президента назначили на должность советника министра развития общин и территорий.

Известно, что она проходит специальную проверку, после которой она будет заниматься координацией усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский в ближайшее время планирует подписать указ об увольнении советника президента по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, а также заместителя председателя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко


Владимир Зеленский Офис президента политика Украина
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