Мэра Покрова подозревают в хищении и "откатах”
Средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учреждений образования города.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили организованную группу, в состав которой входили п'пятеро граждан, в частности должностные лица одного из городских советов, за присвоение бюджетных средств.
Городскому голове, руководителю и работнику управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета городского совета, а также двум гражданским сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением” и "служебный подлог”.
"Чиновники утвердили своей подписью документы, в которых заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные денежные средства через общества с признаками фиктивности”, - передают в ведомстве.
В настоящее время установлено, что в результате незаконной деятельности нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен.
Кроме того, правоохранители установили факты получения должностными лицами горсовета "откатов”.
Как сообщалось ранее, НАБУ завершило расследование по подозрению народного депутата Ярослава Дубневича в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця".
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