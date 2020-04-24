Мэрия Винницы "наварила" почти пять миллионов на закупках дорожной соли

СБУ разоблачила должностных лиц Винницкого городского совета на миллионных убытках, нанесенных бюджету во время закупок дорожной соли

СБУ разоблачила должностных лиц Винницкого городского совета на миллионных убытках, нанесенных бюджету во время закупок дорожной соли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с менеджером одного из местных обществ. Они создали антиконкурентные условия для других потенциальных участников торгов и значительно завысили стоимость продукции.

В декабре прошлого года между Департаментом и обществом заключен договор на поставку дорожной соли на сумму 9,9 миллиона гривен, однако товароведческая экспертиза задокументировала факт завышения цены товара на почти 4,8 миллиона гривен, чем государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Следователи СБУ объявили четырем фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Бюджет Винницы через карантин потеряет в первом полугодии почти 400 миллионов