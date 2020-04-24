Мэрия Винницы "наварила" почти пять миллионов на закупках дорожной соли
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с менеджером одного из местных обществ. Они создали антиконкурентные условия для других потенциальных участников торгов и значительно завысили стоимость продукции.
В декабре прошлого года между Департаментом и обществом заключен договор на поставку дорожной соли на сумму 9,9 миллиона гривен, однако товароведческая экспертиза задокументировала факт завышения цены товара на почти 4,8 миллиона гривен, чем государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Следователи СБУ объявили четырем фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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