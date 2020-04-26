В Чернобыль приехал Владимир Зеленский
Президент почтит память погибших в результате аварии и вручит государственные награды пожарным, которые тушили пожар в зоне отчуждения в этом году
Президент почтит память погибших в результате аварии и вручит государственные награды пожарным, которые тушили пожар в зоне отчуждения в этом году
Об этом сообщает Офис Президента в своем Telegram-канале, пишет Regionews.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в воскресенье примет участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
"Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды", - сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, сегодня 34-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Через карантин в этом году официальные массовые мероприятия не запланированы.
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Сегодня 34-я годовщина Чернобыльской трагедии: погибших чтят онлайн
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