В Чернобыль приехал Владимир Зеленский

Президент почтит память погибших в результате аварии и вручит государственные награды пожарным, которые тушили пожар в зоне отчуждения в этом году

фото: Официальный сайт президента Украины

Президент почтит память погибших в результате аварии и вручит государственные награды пожарным, которые тушили пожар в зоне отчуждения в этом году

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