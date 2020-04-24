Закрытие КП на границе Херсонской области и Крыма оспаривают в суде
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
Отмечается, что по мнению истца, распоряжение нарушает права граждан, которые имеют регистрацию места жительства на временно оккупированной территории Украины, и не отвечает правовому акту высшей юридической силы.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле об обжаловании распоряжения Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 года №291-р. "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что распоряжением Кабинета Министров работу КПВВ на границе с полуостровом приостановлено.
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