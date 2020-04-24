Карантин в Украине: как будут снимать

Карантинные ограничения, которые ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут снимать постепенно в несколько этапов

Фото: Pixabay

Карантинные ограничения, которые ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут снимать постепенно в несколько этапов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду”. "Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличения числа тех людей, которые выздоровели. Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и прочее”, - заявил глава Минздрава Максим Степанов. Добавил, что в ближайшее время министерство проинформирует общественность подробнее по каждому этапу. В частности, будут известны сроки и основные мероприятия. Министр также выразил надежду, что начиная с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что можно будет смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить с карантина. Напомним, что 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев. Как писали RegioNews ранее, общественный транспорт, который не работает из-за пандемии коронавируса, может начать работу со второй половины мая. Такое мнение высказал Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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