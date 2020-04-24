15:48  24 апреля
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
16:12  24 апреля
В Киевской области коронавирус зафиксировали в еще двух общежитиях
18:39  24 апреля
Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 18:32 10

Карантин в Украине: как будут снимать

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 18:32 10
Читайте також українською мовою
Карантинные ограничения, которые ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут снимать постепенно в несколько этапов
Фото: Pixabay
Карантинные ограничения, которые ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут снимать постепенно в несколько этапов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду”.

"Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличения числа тех людей, которые выздоровели. Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и прочее”, - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Добавил, что в ближайшее время министерство проинформирует общественность подробнее по каждому этапу. В частности, будут известны сроки и основные мероприятия.

Министр также выразил надежду, что начиная с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что можно будет смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить с карантина.

Напомним, что 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, общественный транспорт, который не работает из-за пандемии коронавируса, может начать работу со второй половины мая. Такое мнение высказал Министр инфраструктуры Владислав Криклий.


Украина карантин Минздрав
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Из-за карантина туристическая отрасль Львовской области оказалась в затруднении
24 апреля 2020, 12:08
В Киеве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в начале мая
23 апреля 2020, 21:17
Криклий назвал возможную дату возобновления работы общественного транспорта
23 апреля 2020, 17:25
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »