Антикоррупционный суд рассмотрит дело фигурантов подкупа председателя Фонда госимущества

Трое человек предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долларов за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" их кандидата

Фото: САП

Трое человек предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долларов за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" их кандидата

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.

Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении лиц, которые пытались дать неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины.

Детективами НАБУ открыто материалы дела подозреваемым и их защитникам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет передан в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, следствием установлено, что осенью 2019 года трое человек предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долларов США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенной личности.

Они были задержаны сразу после предоставления первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов США.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Фонд государственного имущества разрешил приватизировать ювелирный завод "Кристалл" в Виннице.