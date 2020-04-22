Антикоррупционный суд рассмотрит дело фигурантов подкупа председателя Фонда госимущества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.
Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении лиц, которые пытались дать неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины.
Детективами НАБУ открыто материалы дела подозреваемым и их защитникам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет передан в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, следствием установлено, что осенью 2019 года трое человек предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долларов США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенной личности.
Они были задержаны сразу после предоставления первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов США.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Фонд государственного имущества разрешил приватизировать ювелирный завод "Кристалл" в Виннице.
Украина может не получить кредит МВФ из-за масштабной коррупции на Одесском припортовом заводе.
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