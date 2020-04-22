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22 апреля 2020, 12:51 19

Дело "Укрзализныци”: НАБУ завершила следствие против Дубневича

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22 апреля 2020, 12:51 19
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Нардеп подозревается в причастности к хищению более 90 млн гривен
Фото: facebook:Dubnevych
Нардеп подозревается в причастности к хищению более 90 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению народного депутата Ярослава Дубневича в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу ведомства.

"Следствие считает, что народный депутат Украины вместе еще с восемью лицами организовал схему, в результате которой Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в течение декабря 2015 – марта 2017 гг. осуществила процедуру закупки стрелочной продукции по существенно завышенным ценам”, - указано в сообщении.

По данным следствия, производителем этой продукции в Украине есть только одно предприятие - ПАО "Днепропетровский стрелочный завод". Однако "Укрзализныця" не приобрела ее направления, а воспользовалась услугами двух звеньев посредников (ООО "Арго", "Корпорация КРТ"), одной из которых оказалась компания, бенефициарным владельцем которой был нардеп.

Также отмечается, что стоимость продукции росла на каждом этапе посредничества: Днепропетровский стрелочный завод продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн гривен, "Корпорация КРТ" продала ее компании "Арго" за 631,4 млн гривен (+20%), а "Арго" перепродала УЗ за 637,9 млн гривен (+ 1%). При этом продукция была доставлена "Укрзализныци" непосредственно с завода.

В результате этих действий филиала УЗ нанесен 93,28 млн гривен убытков. Следствие по'ясувало, что деньги участники коррупционной схемы распределили между собой.

Напомним, нардепу, которого подозревают в присвоении 93 млн, продолжили процессуальные обов'язки. Народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу продлен процессуальные обов'язки до 29 апреля.


НАБУ Укрзализныця САП коррупция нардеп Ярослав Дубневич
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