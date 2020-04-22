Дело "Укрзализныци”: НАБУ завершила следствие против Дубневича
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению народного депутата Ярослава Дубневича в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу ведомства.
"Следствие считает, что народный депутат Украины вместе еще с восемью лицами организовал схему, в результате которой Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в течение декабря 2015 – марта 2017 гг. осуществила процедуру закупки стрелочной продукции по существенно завышенным ценам”, - указано в сообщении.
По данным следствия, производителем этой продукции в Украине есть только одно предприятие - ПАО "Днепропетровский стрелочный завод". Однако "Укрзализныця" не приобрела ее направления, а воспользовалась услугами двух звеньев посредников (ООО "Арго", "Корпорация КРТ"), одной из которых оказалась компания, бенефициарным владельцем которой был нардеп.
Также отмечается, что стоимость продукции росла на каждом этапе посредничества: Днепропетровский стрелочный завод продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн гривен, "Корпорация КРТ" продала ее компании "Арго" за 631,4 млн гривен (+20%), а "Арго" перепродала УЗ за 637,9 млн гривен (+ 1%). При этом продукция была доставлена "Укрзализныци" непосредственно с завода.
В результате этих действий филиала УЗ нанесен 93,28 млн гривен убытков. Следствие по'ясувало, что деньги участники коррупционной схемы распределили между собой.
Напомним, нардепу, которого подозревают в присвоении 93 млн, продолжили процессуальные обов'язки. Народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу продлен процессуальные обов'язки до 29 апреля.
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 16:42 22 апреля Кабмин выделил 25 миллионов на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
- 16:29 22 апреля Показали, как военные ВСУ проходят обсервацию
- 16:09 22 апреля Спешно латают ямы: Закарпатье готовится встретить нового главу
- 15:59 22 апреля Кернес не собирается тратить деньги из бюджета Харькова на надбавки медикам
- 15:56 22 апреля В Киеве аптеки планируют снизить наценку на маски до 1 гривны
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков