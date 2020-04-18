Воздух в Киеве не очистится в ближайшее время - синоптики
Об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает RegioNews.
По состоянию на 17 и 18 апреля, качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2 -3 раза. При этом оксид углерода - в пределах ниже предельно допустимой концентрации, - сообщил он.
По словам Прокопенко, в субботу в Киеве была зафиксирована в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида.
Он добавил, что в ближайшие дни ожидать улучшения ситуации не стоит, однако отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода и оцениваются как не критические для населения.
Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северный и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве, - добавил он.
В Гидрометцентре также сообщают, что 19 и 20 апреля в Украине ожидаются заморозки, которые в некоторых регионах Украины будут достигнут оранжевого уровня опасности.
Ночью 19-20 апреля, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° 19-20 апреля в северных, западных и в Винницкой областях, 19 апреля и в восточных областях сильные заморозки 0-5 °, - сообщают синоптики.
Отмечается, что днем температура воздуха достигнет 8-13 градусов тепла, на Закарпатье поднимется до 18 градусов.
Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.
18 апреля в Киеве при норме в 50 показатели уровня загрязнения воздуха бьют все рекорды, в столице Украины продолжают фиксировать самый загрязненный в мире воздух.
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