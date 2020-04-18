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В Киеве до сих пор самый загрязненный в мире воздух, показатели бьют все рекорды
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 11:34 35

В Киеве до сих пор самый загрязненный в мире воздух, показатели бьют все рекорды

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18 апреля 2020, 11:34 35
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По состоянию на утро 18 апреля при норме в 50 показатели уровня загрязнения воздуха в столице зашкаливают
Фото: Facebook
По состоянию на утро 18 апреля при норме в 50 показатели уровня загрязнения воздуха в столице зашкаливают

Об этом свидетельствуют данные портала Saveecobot, передает RegioNews.

В Дарницком районе уровень загрязнения составляет 405, в Ирпенском регионе достигает 379, на Оболони вообще датчики показывают 485.

Абсолютный рекорд по загрязненности воздуха зафиксировано по улице Сечевых Стрельцов, там показатель составляет 499.

Согласно данным сервиса IQAir, по состоянию на 11 часов утра средний показатель для Киева составляет 361, тогда как в китайском городе Шэньян, который занимает второе место в списке, показатель загрязнения воздуха составляет 146.

По всему Киеву наблюдается очень ощутимая задымленность.

Как сообщили в КГГА, в воздухе столицы зафиксированы продукты горения, содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено.

В экосистемах Киева и области за сутки зафиксировано более 30 пожаров. Горят торфяники, продолжается тушение пожара в Житомирской области и в зоне отчуждения.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.


Киев экология пожар загрязнение
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