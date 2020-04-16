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16 апреля 2020, 17:25 23

Киев накрыли облако из пыли и штормовой ветер

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16 апреля 2020, 17:25 23
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Ураганный ветер несет над городом облако пыли, видимость очень низкая
Фото: regionews
Ураганный ветер несет над городом облако пыли, видимость очень низкая

Об этом информируют в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, передает RegioNews.

"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, который в столицу принес северо-западный ветер”, - говорится в сообщении.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также, городская власть напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений.


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