Киев накрыли облако из пыли и штормовой ветер

Ураганный ветер несет над городом облако пыли, видимость очень низкая

Фото: regionews

Ураганный ветер несет над городом облако пыли, видимость очень низкая

Об этом информируют в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, передает RegioNews.

"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, который в столицу принес северо-западный ветер”, - говорится в сообщении.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также, городская власть напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений.