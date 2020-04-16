Киев накрыли облако из пыли и штормовой ветер
Ураганный ветер несет над городом облако пыли, видимость очень низкая
Ураганный ветер несет над городом облако пыли, видимость очень низкая
Об этом информируют в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, передает RegioNews.
"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, который в столицу принес северо-западный ветер”, - говорится в сообщении.
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также, городская власть напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений.
В столице можно будет сдать использованные защитные маски и перчатки
15 апреля 2020, 18:18Вирус распространяется по Киеву, за сутки обнаружили еще 61 случай
15 апреля 2020, 12:38Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 апреля 2020, 13:25Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
- 18:51 16 апреля Суд отправил Чорновол под домашний арест
- 18:21 16 апреля В Запорожье исполком отказался останавливать работу маршруток на период карантина
- 18:14 16 апреля В Чернобыльской зоне из-за ветра снова начался пожар
- 17:34 16 апреля Во Львове решили вопрос работы рынков
- 17:34 16 апреля Карантин на Пасху: в Одесской области закроют рынки
- 17:25 16 апреля Киев накрыли облако из пыли и штормовой ветер
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19