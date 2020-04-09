Обострение на Донбассе: погиб украинский военный
Об этом написала сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина на личной Facebook-странице, сообщают RegioNews.
Возле поселка Крымское Новоайдаровского района Луганской области во время обстрела украинских военных российскими кадровиками, который длился 40 минут, погиб боец ВСУ. Мужчине было 49 лет.
Подробной информации о том, какие ранения получил военный, где жил и когда с ним попрощаются, пока нет.
Напомним, что в течение прошлых суток на Луганщине зафиксировали существенное увеличение нарушений режима прекращения огня. Большинство - возле участка разведения в районе Золотого. Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как писали RegioNews ранее, 4 марта в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ООС, один из них находится в тяжелом состоянии.
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