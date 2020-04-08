"Не позднее Пасхи": в ТКГ договорились об обмене пленными
Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента Украины, об этом сообщил ее председатель Андрей Ермак.
"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Для этого стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.
Кроме того, стороны ТКГ продолжили переговоры относительно определения следующих участков разведение сил и средств на Донбассе.
Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.
31 марта 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмены удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.
2 апреля боевики огласили списки тех, кого подготовили на обмен.
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