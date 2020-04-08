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"Не позднее Пасхи": в ТКГ договорились об обмене пленными
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08 апреля 2020, 21:53 4

"Не позднее Пасхи": в ТКГ договорились об обмене пленными

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08 апреля 2020, 21:53 4
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Трехсторонняя контактная группа провела 8 апреля переговоры в формате видеоконференции
Фото: president.gov.ua
Трехсторонняя контактная группа провела 8 апреля переговоры в формате видеоконференции

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента Украины, об этом сообщил ее председатель Андрей Ермак.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Для этого стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Кроме того, стороны ТКГ продолжили переговоры относительно определения следующих участков разведение сил и средств на Донбассе.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

31 марта 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмены удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.

2 апреля боевики огласили списки тех, кого подготовили на обмен.


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