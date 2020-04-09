У Зеленского заверили, что не отдавали олигархам регионы на откуп
Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко "Украинской правде".
"Слушайте, это ситуация аналогична той, которая была в 2014 году, – все помогают друг другу. Это же не только большой бизнес, нам звонят из разных средних бизнесов, какие-то ассоциации, айтишники и так далее. Там много разных людей, это же не значит, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это вообще не так. Их задача – модерировать внутри, помогать своими менеджерами в штабах, в обладминистрации", - сказал он.
Вместе с тем Тимошенко не видит никакой угрозы в том, что таким образом во всех регионах олигархат усиливает свое влияние. "Это, по-моему, слишком преувеличено", - отметил он.
Также представитель ОПУ рассказал, что сама идея обратиться за помощью к олигархам у гаранта появилась тогда, "когда мы поняли, что само государство не сможет справиться с этим". В частности, собрали бизнес, распределили регионы и деньги на централизованные закупки, например, все полеты в Китай.
По его словам, сейчас бизнесмены скидываются на централизованные закупки и "закупают для того, чтобы все приходило к ним в регионы", потому что они знают нужды области, а Офис помогает им логистически.
Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
Олигарх Ринат Ахметов, который согласился на просьбу гаранта взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавирус, называет свои действия "помощью местной власти".
Выктор Пинчук уже выделил на борьбу с коронавирусом более 114 миллионов гривен и когда он начал погружаться в состояние дел в области, то его больше всего поразило отсутствие реального взаимодействия между городскими и областным штабами, что делает невозможным разработку единой антикризисной программы региона.
А бизнесмена и одного из лидеров парламентской группы "За будущее" Игоря Палицу, который взял на себя кураторство над Волынью на время пандемии Covid-19, больше всего в ситуации с коронавирусом поразила беспомощность власти на уровне государства.
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