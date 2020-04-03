Шмыгаль рассказал, как и когда будут отменять карантин

Ограничительные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса на территории Украины продлятся минимум до конца апреля

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Ограничительные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса на территории Украины продлятся минимум до конца апреля

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на обращение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий", - сказал он.

Как отметил премьер, этот процесс будет происходить в несколько этапов. Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта.

По словам Шмыгаля, это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики, но вместе с этим "это не будет означать ослабление других карантинных мероприятий".

"Поскольку угроза распространения болезни за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен", - пояснил он.

Одновременно Шмигаль отметил, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики.

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Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.