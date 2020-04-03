Шмигаль розказав, як і коли будуть відміняти карантин

Обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу на території України триватимуть щонайменше до кінця квітня

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Обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу на території України триватимуть щонайменше до кінця квітня

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на звернення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram-каналі.

"За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку знижування захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове послаблення карантинних заходів", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, цей процес відбуватиметься у кілька етапів. Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту.

За словами Шмигаля, це дозволить вже з початку травня почати рестарт економіки, але разом з цим "це не означатиме послаблення інших карантинних заходів".

"Оскільки загроза поширення хвороби за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений", - пояснив він.

Водночас Шмигаль наголосив, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки.

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Нагадаємо, станом на 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19