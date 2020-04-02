Карантин и рейтинги партий: появились свежие данные
Об этом говорится в опросе, проведенном социологическим центром SOCIS, Передает RegioNews.
Согласно данным опроса, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 40,4% опрошенных.
Рейтинг Петра Порошенко вырос с 9,6% в феврале до 11,8% в марте. Зато рейтинг Юлии Тимошенко снизился с 7,5% до 5,1%.
За правящую партию "Слуга народа" также готовы проголосовать большинство респондентов, ее рейтинг составляет 31,5%.
Рейтинг партии "Европейская солидарность" составляет 12%, она также нарастила уровень поддержки.
За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать голос 9,8% респондентов, и за "Батькивщину" - 5,9% голосов.
До 37,5% выросло количество граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.
Количество граждан, которые считают направление развития событий правильным, выросло до 14,8%.
Большинство украинцев волнует война на Востоке (46,9%) и низкий уровень зарплат и пенсий (47,3%).
В течение последнего месяца актуальность проблемы высоких коммунальных тарифов снизилась до 28,4%, зато все больше украинцев отмечают важность качественного медицинского обслуживания (23,9%).
Опрос проводился 13-23 марта среди 2 тысяч взрослых граждан Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий методом CAPI с использованием планшетов.
Напомним, украинцы лучше всего относятся к Владимиру Зеленскому и Дмитрию Разумкову, а хуже всего - к Андрею Ермаку и Арсену Авкову.
Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев выступают против закрепления в Конституции "особого статуса" для временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
- 17:58 02 апреля Карантин и рейтинги партий: появились свежие данные
- 17:58 02 апреля На въездах и выездах из Тернополя создадут 10 контрольно-пропускных пунктов
- 17:33 02 апреля В Житомире будут святить куличи на хлебзаводах
- 17:13 02 апреля Украинцы хуже всего относятся к Ермаку и Авакову - опрос
- 17:12 02 апреля Закарпатье: депутат райсовета отсидит 60 дней в СИЗО за рэкет
- 17:10 02 апреля Скандал в Одесской больнице: главврач готовится к коронавирусу силами волонтеров
- 09:08 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств