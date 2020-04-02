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02 апреля 2020, 17:58 11

Карантин и рейтинги партий: появились свежие данные

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02 апреля 2020, 17:58 11
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского остается высоким, второе место занимает Петр Порошенко, а уровень поддержки Юлии Тимошенко существенно снизился
Фото: flickr
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского остается высоким, второе место занимает Петр Порошенко, а уровень поддержки Юлии Тимошенко существенно снизился

Об этом говорится в опросе, проведенном социологическим центром SOCIS, Передает RegioNews.

Согласно данным опроса, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 40,4% опрошенных.

Рейтинг Петра Порошенко вырос с 9,6% в феврале до 11,8% в марте. Зато рейтинг Юлии Тимошенко снизился с 7,5% до 5,1%.

За правящую партию "Слуга народа" также готовы проголосовать большинство респондентов, ее рейтинг составляет 31,5%.

Рейтинг партии "Европейская солидарность" составляет 12%, она также нарастила уровень поддержки.

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать голос 9,8% респондентов, и за "Батькивщину" - 5,9% голосов.

До 37,5% выросло количество граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Количество граждан, которые считают направление развития событий правильным, выросло до 14,8%.

Большинство украинцев волнует война на Востоке (46,9%) и низкий уровень зарплат и пенсий (47,3%).

В течение последнего месяца актуальность проблемы высоких коммунальных тарифов снизилась до 28,4%, зато все больше украинцев отмечают важность качественного медицинского обслуживания (23,9%).

Опрос проводился 13-23 марта среди 2 тысяч взрослых граждан Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий методом CAPI с использованием планшетов.

Напомним, украинцы лучше всего относятся к Владимиру Зеленскому и Дмитрию Разумкову, а хуже всего - к Андрею Ермаку и Арсену Авкову.

Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев выступают против закрепления в Конституции "особого статуса" для временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).


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