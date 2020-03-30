Прокуратура возбудила дело против главы ОП Андрея Ермака
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook, передает RegioNews.
Согласно сообщению, в САП поступило обращение нардепа Гео Лероса по поводу совершения коррупционных преступлений при назначении лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.
Руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по данному факту.
Отмечается, что народеп Гео Лерос также просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.
"30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины", - говорится в сообщении.
Пресс-служба САП также уточнила, что досудебное расследование будут вести детективы НАБУ.
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти.
В свою очередь, Андрей Ермак на своей странице в Facebook заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по факту распространенного видео с его братом Денисом.
В ответ на это Гео Лерос опубликовал еще несколько новых видеороликов с аналогичным сюжетом.
Лерос подал в НАБУ обращение против Ермака и ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.
Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Журналисты узнали, кто фигурирует в записях разговоров брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, а также идентифицировать основных участников переговоров и человека, осуществлявшего запись.
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