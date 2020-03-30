Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо корупційних злочинів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його брата

Фото: Ельдар Сарахман

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо корупційних злочинів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його брата

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook, передає RegioNews.

Згідно із повідомленням, до САП надійшло звернення нардепа Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.

Керівник САП Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за даним фактом.

Зазначається, що народеп Гео Лерос також просить перевірити причетність керівництво Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину.

"30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба САП також уточнила, що досудове розслідування будуть вести детективи НАБУ.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.

В свою чергу Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook заявив, що напише заяви до СБУ та ДБР щодо поширеного відео з його братом Денисом.

У відповідь на це Гео опублікував ще кілька нових відеороликів з аналогічним сюжетом.

Лерос подав до НАБУ звернення проти Єрмака і чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Журналісти дізналися, хто фігурує у записах розмов брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака, а також ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.