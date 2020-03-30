Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака
Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook, передає RegioNews.
Згідно із повідомленням, до САП надійшло звернення нардепа Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.
Керівник САП Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за даним фактом.
Зазначається, що народеп Гео Лерос також просить перевірити причетність керівництво Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину.
"30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України", - йдеться в повідомленні.
Пресслужба САП також уточнила, що досудове розслідування будуть вести детективи НАБУ.
Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.
В свою чергу Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook заявив, що напише заяви до СБУ та ДБР щодо поширеного відео з його братом Денисом.
У відповідь на це Гео опублікував ще кілька нових відеороликів з аналогічним сюжетом.
Лерос подав до НАБУ звернення проти Єрмака і чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.
Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Журналісти дізналися, хто фігурує у записах розмов брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака, а також ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.
- 14:16 30 березня Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака
- 14:05 30 березня На Чернігівщині через COVID-19 ґвалтівника дитини випустили із СІЗО
- 13:55 30 березня Львівщина: медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину
- 13:55 30 березня Сергія Сивоху звільнили з посади у РНБО - ЗМІ
- 12:53 30 березня Тернопільщина: 60 хворих на COVID-19, у реанімації немовля
- 12:32 30 березня У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
- 10:57 30 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:49 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів