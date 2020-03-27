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27 марта 2020, 18:37 10

Министров здравоохранения и финансов могут уволить - СМИ

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27 марта 2020, 18:37 10
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В ближайшее время ожидается увольнение министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского
Фото: Facebook
В ближайшее время ожидается увольнение министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

Отмечается, что новым министром здравоохранения могут назначить бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова.

Издание пишет, что 27 марта он проходил собеседование в Офисе президента.

Причиной возможного увольнения министра финансов называют неудачный секвестр госбюджета.

Напомним, 23 марта в своих Telegram-каналах народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщили, что глава МОЗ Илья Емец намерен объявить о своей отставке.

Также сообщалось, что за два года Емец заработал чуть больше двух миллионов гривен, а его семья приобрели имущества на десятки миллионов.


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