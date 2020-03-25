Небедный министр: каким состоянием владеет семья министра здравоохранения Ильи Емца

За последние два года министр заработал чуть больше двух миллионов гривен. Зато Емец и его семья приобрели имущества на десятки миллионов

Фото: Следствие.инфо

За последние два года министр заработал чуть больше двух миллионов гривен. Зато Емец и его семья приобрели имущества на десятки миллионов

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Следствие.Інфо.

Новый глава Министерства охраны здоровья Илья Емец довольно быстро стал одним из самых узнаваемых министров нового правительства. 17 лет он руководил государственным Центром детской кардиологии и кардиохирургии и был некоторое время министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

Прямо перед тем как занять пост министра, Илья Емец занял у двух предпринимателей 12,5 миллионов гривен, чтобы купить дом в Конча-Заспе. Просторный дом на 400 квадратных метров на живописном полуострове, окруженном рекой.

Один из заемщиков, адвокат Евгений Кубко говорит, что согласно с договоренностями министр должен отдавать ему 40% своего заработка. Он убежден, что за несколько лет министр вернет долг.

За прошлый год господин Емец заработал чуть более 700 тысяч гривен, поэтому если он будет выплачивать задолженность из своей зарплаты, ему понадобится 44 года.

Сын министра, Глеб Емец, 6 лет работает в медицинском центре, который возглавлял его отец. В 2017 году ему подарили квартиру и нежилое помещение в жилом комплексе в Киеве, а также апартаменты на горнолыжном курорте Буковель. Вся эта недвижимость стоит минимум 250 тысяч долларов.

Глеб Емец объяснил, что получил наследство от бабушки. Откуда 90-летняя женщина взяла деньги на такие дорогие подарки, сын министра объяснить отказался.

Емец-младший - совладельц фирмы, которая владеет развлекательным комплексом на 8 тыс кв метров в центре Буковеля. Партнером его является член "Партии регионов", экс-глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Василий Чуднов.

Бывшая жена Ильи Емца Татьяна Осина является совладелицей клиники новых технологий, которая размещена на территории института Амосова. Эта частная старуктура, которая работает на территории государственного учреждения и отбирает у нее наиболее обеспеченных клиентов.

Напомним, 23 марта в своих Telegram-каналах народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщили, что глава МОЗ Илья Емец намерен объявить о своей отставке.