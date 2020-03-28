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"Голос" внес в Раду проект постановления об увольнении Емца с должности министра
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28 марта 2020, 16:35 13

"Голос" внес в Раду проект постановления об увольнении Емца с должности министра

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28 марта 2020, 16:35 13
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Депутаты фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения
Депутаты фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт партии "Голос" и на "Интерфакс-Украина".

Авторы документа требуют уволить Емца на ближайшей внеочередной сессии парламента.

"Илья Емец полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавируса. Провалил организацию тестирования населения. Заблокировал 67 миллионов гривен, за которые давно можно было купить тесты и защитные костюмы для врачей. Препятствовал внедрению второго этапа медицинской реформы. Пытался поставить смотрящего в ГП "Медицинские закупки Украины". За это он должен понести не только политическую ответственность. Его бездействие должны расследовать правоохранительные органы", - заявила народный депутат Ольга Стефанишина.

"Слухи об отставке господина Емца ходят уже не первый день, но до сих пор нет уверенности в том, что его увольнение будут инициировать на внеочередном заседании парламента в понедельник. "Голос" требует принять постановление именно 30 марта и уволить Илью Емца", - говорится на сайте.

"Мы зарегистрировали (проект постановления. - Ред.) буквально несколько часов назад", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Голоса" в субботу.

Напомним, 23 марта в своих Telegram-каналах народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщили, что глава МОЗ Илья Емец намерен объявить о своей отставке.

Также сообщалось, что за два года Емец заработал чуть больше двух миллионов гривен, а его семья приобрели имущества на десятки миллионов.


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