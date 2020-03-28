В Верховную Раду не поступало предложение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса

Фото: Страница Дмитрия Разумкова в Facebook

В Верховную Раду не поступало предложение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Введение чрезвычайного положения должен инициировать Кабинет министров, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа".

По словам Разумкова, введение чрезвычайного положения должен инициировать правительство, после чего президент внесет соответствующее предложение в парламент.

"По состоянию на сегодня предложения о введении чрезвычайного положения нет. Процедура чрезвычайного положения в этом случае следующая: если обычно это делает СНБО, делает предложение президенту, президент направляет указ в Верховный совет. В данном случае это делает Кабинет министров, ведь это связано с эпидемиологической ситуацией в государстве. После того, как это поступит к президенту, президент направит это в Верховную Раду. Пока таких инициатив ни от правительства, ни от президента не было ", - заявил он.

Напомним, Верховный совет соберется на внеочередное заседание в понедельник, 30 марта.

26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.