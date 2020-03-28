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28 марта 2020, 10:58 42

В статистике Минздрава на утро 28 марта отсутствуют 12 новых случаев коронавируса на Буковине

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28 марта 2020, 10:58 42
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По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19, в частности в Черновицкой области - 47. Зато Черновицкая ОГА еще вчера вечером обнародовала информацию о 59 случаев заболевания (+12 за сутки)
По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19, в частности в Черновицкой области - 47. Зато Черновицкая ОГА еще вчера вечером обнародовала информацию о 59 случаев заболевания (+12 за сутки)

Об этом пишет RegioNews.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена кроме во всех областях, кроме Кировоградской:

Винницкая область - 16 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 7 случаев;
Донецкая область - 2 случая;
Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев - 74 случая;
Киевская область - 41 случай;
Львовская область - 5 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Николаевская область - 1 случай;
Одесская область - 6 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)
Сумская область - 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 1 случай
Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область - 3 случая;
Черниговская область - 1 случай.

Как мы уже сообщали ранее, губернатор Буковины Сергей Осачук и официальный сайт Черновицкой ОГА накануне, 27 марта, обнародовали информацию о 12 новых случаев коронавируса на Буковине.

Таким образом, общее количество больных на Буковине составляет 59, а не 47 случаев.

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В статистике Минздрава на утро 28 марта отсутствуют 12 новых случаев коронавируса на Буковине
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