В статистике Минздрава на утро 28 марта отсутствуют 12 новых случаев коронавируса на Буковине

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19, в частности в Черновицкой области - 47. Зато Черновицкая ОГА еще вчера вечером обнародовала информацию о 59 случаев заболевания (+12 за сутки)

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19, в частности в Черновицкой области - 47. Зато Черновицкая ОГА еще вчера вечером обнародовала информацию о 59 случаев заболевания (+12 за сутки)

Об этом пишет RegioNews. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена кроме во всех областях, кроме Кировоградской: Винницкая область - 16 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 7 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 10 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 74 случая;

Киевская область - 41 случай;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Николаевская область - 1 случай;

Одесская область - 6 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (1 летальный)

Сумская область - 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская область - 43 случая (1 летальный)

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай

Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 3 случая;

Черниговская область - 1 случай. Как мы уже сообщали ранее, губернатор Буковины Сергей Осачук и официальный сайт Черновицкой ОГА накануне, 27 марта, обнародовали информацию о 12 новых случаев коронавируса на Буковине. Таким образом, общее количество больных на Буковине составляет 59, а не 47 случаев. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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