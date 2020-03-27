Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 29 марта - СМИ

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины предварительно может состояться в воскресенье, 29 марта

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Внеочередное заседание Верховной Рады Украины предварительно может состояться в воскресенье, 29 марта

Об этом изданию "Укринформ" сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По словам Железняка, внеочередное заседание Верховной Рады состоится 29 марта.

"Учитывая то, что заседание ВРУ может быть объявлено только при понимании повестки дня (в данном случае регистрации документов), то скорее всего заседание будет проведено не ранее воскресенья", - сообщил он.

Отмечается, что по состоянию на 27 марта в парламенте заседают рабочие группы по вопросам бюджета и антикризисных мер.

О том, что заседание Рады запланировано на воскресенье, 29 марта, сообщает издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что в ходе встречи Президента с фракцией и Премьер-министром, которая должна состояться 27 марта, планируется обсудить заседание парламента 29 марта.

Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.