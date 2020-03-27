Кабмин внес в Раду постановление о выполнении госбюджета

Правительство Украины внесло в парламент проект постановления об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год"

Правительство Украины внесло в парламент проект постановления об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады. Согласно статусу документа №3269, он был зарегистрирован в парламенте 27 марта и уже передан на рассмотрение руководству. Отметим, пока текст постановления отсутствует на сайте Рады. Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет. 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.

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