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27 марта 2020, 15:25

Кабмин внес в Раду постановление о выполнении госбюджета

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27 марта 2020, 15:25
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Правительство Украины внесло в парламент проект постановления об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год"
Правительство Украины внесло в парламент проект постановления об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады.

Согласно статусу документа №3269, он был зарегистрирован в парламенте 27 марта и уже передан на рассмотрение руководству.

Отметим, пока текст постановления отсутствует на сайте Рады.

Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.


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