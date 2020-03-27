Верховна рада збереться на позачергове засідання 29 березня - ЗМІ
Про це виданню "Укрінформ" повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.
За словами Железняка, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 29 березня.
"З огляду на те, що засідання ВРУ може бути оголошено тільки при розумінні порядку денного (в даному випадку реєстрації документів), то найімовірніше засідання буде проведено не раніше неділі", – повідомив він.
Зазначається, що станом на 27 березня в парламенті засідають робочі групи із питань бюджету та з антикризових заходів.
Про те, що засідання Ради заплановане на неділю, 29 березня, повідомляє видання LIGA.net з посиланням на власні джерела.
Видання пише, що в ході зустрічі Президента з фракцією і Прем'єр-міністром, яка має відбутися 27 березня, планується обговорити засідання парламенту 29 березня.
Нагадаємо, 26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.
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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.
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