Встреча в Минске: Украина и Россия договорились об обмене пленными и открытии КПВВ
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса президента Украины, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами.
В частности, договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных увольнений в кратчайшие сроки.
"Представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО", - уточнили в Офисе.
Также стороны договорились о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье, а также введении Консультативного совета.
"Подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате", - говорится в сообщении.
Напомним, к подготовленному Украиной списку из 200 военнопленных, содержащихся в ОРДЛО и РФ, были включены 86 незаконно заключенных крымских татар. Позже лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары, включенные в список на обмен, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".
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