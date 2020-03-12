Встреча в Минске: Украина и Россия договорились об обмене пленными и открытии КПВВ

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса президента Украины, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами.

В частности, договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных увольнений в кратчайшие сроки.

"Представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО", - уточнили в Офисе.

Также стороны договорились о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье, а также введении Консультативного совета.

"Подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате", - говорится в сообщении.

Напомним, к подготовленному Украиной списку из 200 военнопленных, содержащихся в ОРДЛО и РФ, были включены 86 незаконно заключенных крымских татар. Позже лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары, включенные в список на обмен, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".