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25 марта 2020, 18:38 3

На Ровенщине полиция проверяет соблюдение правил самоизоляции

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25 марта 2020, 18:38 3
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На Ровенщине в городе Дубне и Дубенском районе начали проводить рейды по соблюдению правил самоизоляции жителями, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран
На Ровенщине в городе Дубне и Дубенском районе начали проводить рейды по соблюдению правил самоизоляции жителями, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран

Об этом сообщили в Дубенском городском совете, пишет RegioNews.

Проверяли самоизоляцию людей сотрудники Ровенского областного лабораторного центра вместе с полицейскими.

Во время рейда специалисты посетили жителям города и района, которые приехали из-за границы и находились на самоизоляции. Никаких нарушителей пока не обнаружили. Такие рейды власти обещают проводить постоянно.

В районе на учете состоит более 200 человек, вернувшихся домой из-за границы, из числа жителей города Дубно и Дубенского района.

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