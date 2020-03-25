На Ровенщине полиция проверяет соблюдение правил самоизоляции

На Ровенщине в городе Дубне и Дубенском районе начали проводить рейды по соблюдению правил самоизоляции жителями, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран

На Ровенщине в городе Дубне и Дубенском районе начали проводить рейды по соблюдению правил самоизоляции жителями, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран

Об этом сообщили в Дубенском городском совете, пишет RegioNews. Проверяли самоизоляцию людей сотрудники Ровенского областного лабораторного центра вместе с полицейскими. Во время рейда специалисты посетили жителям города и района, которые приехали из-за границы и находились на самоизоляции. Никаких нарушителей пока не обнаружили. Такие рейды власти обещают проводить постоянно. В районе на учете состоит более 200 человек, вернувшихся домой из-за границы, из числа жителей города Дубно и Дубенского района. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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