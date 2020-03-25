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25 марта 2020, 18:17 7

Зеленский требует прекратить работу продовольственных рынков

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25 марта 2020, 18:17 7
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Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов и председателями облгосадминистраций. Участники совещания обсудили меры борьбы против распространения коронавируса COVID-19
Фото: telegram
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов и председателями облгосадминистраций. Участники совещания обсудили меры борьбы против распространения коронавируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

"Большинство вопросов - к Министерству здравоохранения. Сложные проблемы в простом - достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Зеленский.

Также во время совещания обсудили вопрос продовольственных рынков.

По словам Владимира Зеленского, только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте.

Он отметил, что во время эпидемии они представляют опасность, особенно для людей старшего возраста.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации", - сказал Президент.

По его словам, возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей.

Отдельно обсуждались социальная поддержку медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств.

Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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