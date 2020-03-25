Кабмин рекомендует не увольнять работников на время карантина

Кабинет министров Украины на заседании 25 марта предоставил рекомендации государственным учреждениям, организациям, банкам и предприятиям не увольнять своих работников во время карантина

Фото: flickr

Кабинет министров Украины на заседании 25 марта предоставил рекомендации государственным учреждениям, организациям, банкам и предприятиям не увольнять своих работников во время карантина

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