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25 марта 2020, 18:28 6

Кабмин рекомендует не увольнять работников на время карантина

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25 марта 2020, 18:28 6
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Кабинет министров Украины на заседании 25 марта предоставил рекомендации государственным учреждениям, организациям, банкам и предприятиям не увольнять своих работников во время карантина
Фото: flickr
Кабинет министров Украины на заседании 25 марта предоставил рекомендации государственным учреждениям, организациям, банкам и предприятиям не увольнять своих работников во время карантина

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время ограничительных мер, а также работы из дома", - сообщил министр юстиции Денис малюська.

Отмечается, что решение Кабмина касается работников государственных органов и частного сектора.

Также Кабмин призвал не допустить увольнения работников, которые работают из дома или находятся в неоплачиваемом отпуске.

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине и ввел по всей территории нашего государства чрезвычайную ситуацию.


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