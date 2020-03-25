"Не паникуй”: дизайнер из Сумм создал постеры о коронавирус
Подборку плакатов он разместил на своей Facebook-странице, сообщают RegioNews.
"Сегодня решил "запилить” серию постеров, которые бы помогли донести до людей, что сейчас время карантина, но не каникул, по-доброму так”, - написал Дмитрий Дубовик.
Свои постеры дизайнер выполнил в едином стиле: на белом фоне в красном круге изображены герои известных фильмов (например, "Один дома”), комиксов ("Человек-паук”) и пародии на известные картины и агитплакаты. Все они разъясняют горожанам. как вести себя во время карантина, чтобы не заболеть.
Напомним, что в Украине зафиксировали четвертый летальный случай от коронавірусної инфекции. 25 марта в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.
в Целом в Украине 113 случаев инфицирования. В связи с этим Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней - до 24 апреля.
Как писали RegioNews ранее, жители города с юмором отнеслись к ситуации с коронавирусом в Украине и "отправили на карантин” скульптуры - на бронзовые фигуры надели медицинские маски.
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