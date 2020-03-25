Коронавирус в Киеве: число больных выросло до 31 – Кличко
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.
По его словам, вечером 24 марта получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
"Все трое киевлян, которые заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал мэр.
Как отметил Кличко, Киевский городской лабораторный центр Минздрава проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образцы.
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Напомним, по состоянию на 23 марта в Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28 человек.
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