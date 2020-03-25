Коронавирус в Киеве: число больных выросло до 31 – Кличко

Количество киевлян, которые заболели COVID-19, выросла в столице до 31 человека. За сутки подтвердились еще три случая заболевания

Фото: prm.ua

Количество киевлян, которые заболели COVID-19, выросла в столице до 31 человека. За сутки подтвердились еще три случая заболевания

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook. По его словам, вечером 24 марта получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. "Все трое киевлян, которые заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал мэр. Как отметил Кличко, Киевский городской лабораторный центр Минздрава проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образцы. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, по состоянию на 23 марта в Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28 человек.

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