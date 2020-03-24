Кабмин Шмыгаля внес в Раду первый законопроект
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт украинского парламента.
Согласно статусу документа, он был зарегистрирован в Раде 23 марта и передан на рассмотрение руководству.
Пока сам текст законопроекта отсутствует на сайте.
Отметим, данный законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.
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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".
ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.
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