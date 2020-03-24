11:00  24 марта
Для реструктуризации госдолга нет оснований - Кабмин
12:17  24 марта
На Буковине зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
10:52  24 марта
Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 10:50 7

Кабмин Шмыгаля внес в Раду первый законопроект

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 10:50 7
Читайте також українською мовою
Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих"
Фото: Telegram
Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт украинского парламента.

Согласно статусу документа, он был зарегистрирован в Раде 23 марта и передан на рассмотрение руководству.

Пока сам текст законопроекта отсутствует на сайте.

Отметим, данный законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.


Денис Шмыгаль Кабмин заседание
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »