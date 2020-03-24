Стало известно, чем займется Рада на внеочередном заседании в четверг
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, в частности, затронут вопрос материальной поддержки незащищенных социальных групп.
"Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство. Окончательные тексты документов могут быть внесены в Раду уже вечером вторника, 24 марта", - пишет издание.
Как отмечается, заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной Рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности - на заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.
"Мы протестировали онлайн-систему, но она пока больше подходит для заседаний комитетов. Тем более Конституция говорит, что депутаты должны собираться для голосования в одном помещении", - уточнил источник издания.
Также Рада может назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Фамилию претендента депутатам пока не назвали.
При этом парламент не будет рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении. По словам источника, на данный момент не идет речь о голосовании за земельную реформу и закон о банках.
Напомним, СМИ писали, что внеочередное заседание ВР может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет.
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