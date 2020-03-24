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24 марта 2020, 11:00 4

Для реструктуризации госдолга нет оснований - Кабмин

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24 марта 2020, 11:00 4
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Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики
Фото: kmu.gov.ua
Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии", - сказал он.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, имеет в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

Напомним, раньше МВФ пообещал президенту Владимиру Зеленскому поддержать Украину в связи с коронавирусом.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.


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