Для реструктуризации госдолга нет оснований - Кабмин
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии", - сказал он.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, имеет в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.
Напомним, раньше МВФ пообещал президенту Владимиру Зеленскому поддержать Украину в связи с коронавирусом.
18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.
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