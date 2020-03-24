Раду хотят собрать на внеочередное заседание в четверг - СМИ
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на собеседников "Украинской правды" во фракции "Слуги народа".
"Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта", - заявил один из заместителей главы фракции.
Также еще двое нардепов из фракции подтвердили, что хотят созвать внеочередное заседание на четверг, но может не хватить депутатов.
"Да, планируют на 26-том. Но сейчас ведут перепись депутатов в чатах. Много кто говорит, что не приедет", - сказал один из нардепов.
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Напомним, ранее сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.
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