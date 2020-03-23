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23 марта 2020, 19:04 15

Выспимся после коронавируса, - Зеленский

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23 марта 2020, 19:04 15
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков Украины и назвал их супергероями. Отметил, что теперь девиз врачей и правительства: "Выспимся после коронавируса"
Фото: офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков Украины и назвал их супергероями. Отметил, что теперь девиз врачей и правительства: "Выспимся после коронавируса"

Президент Владимир Зеленский обратися к украинцам с ежедневным обращением, пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Президент сообщил, что из Китая в Украину доставили первую партию медицинского оборудования и тест-системы для выявления коронавируса. Украинские врачи получат также опыт уханских врачей.

Всемирный банк, МВФ готов финансово поддержать Украину.

Отключать электроэнергию на период карантина в Украине не будут. Также не будет пени за несвоевременную оплату коммуналки.

Укрпочта сможет доставлять лекарства и еду.

Разрабатывается план кредитных каникул для граждан и бизнеса.

Правительство рассматривает возможности соцвыплат тем, кто сокращен.

Экспорт медицинских товаров из Украины запрещен.

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