Выспимся после коронавируса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков Украины и назвал их супергероями. Отметил, что теперь девиз врачей и правительства: "Выспимся после коронавируса"

Фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков Украины и назвал их супергероями. Отметил, что теперь девиз врачей и правительства: "Выспимся после коронавируса"

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