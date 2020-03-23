Коронавирус: власть ожидает падения ВВП

В 2020 году по оптимистической оценке Офиса президента ВВП Украины может уменьшиться на 5%

Фото: flickr

В 2020 году по оптимистической оценке Офиса президента ВВП Украины может уменьшиться на 5%

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