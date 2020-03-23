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23 марта 2020, 19:39 7

Коронавирус: власть ожидает падения ВВП

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23 марта 2020, 19:39 7
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В 2020 году по оптимистической оценке Офиса президента ВВП Украины может уменьшиться на 5%
Фото: flickr
В 2020 году по оптимистической оценке Офиса президента ВВП Украины может уменьшиться на 5%

Об этом 23 марта сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, передает RegioNews.

"При оптимистическом сценарии борьбы с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сообщила она.

Ковалив отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы.

"Ситуация каждый день меняется", - пояснила заместитель председателя Офиса президента.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.


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