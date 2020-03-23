Коронавирус: власть ожидает падения ВВП
Об этом 23 марта сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, передает RegioNews.
"При оптимистическом сценарии борьбы с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сообщила она.
Ковалив отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы.
"Ситуация каждый день меняется", - пояснила заместитель председателя Офиса президента.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.
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