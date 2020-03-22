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22 марта 2020, 20:57 18

Шмыгаль: Правительство готовит план поддержки экономики

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22 марта 2020, 20:57 18
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Украинское правительство работает над подготовкой плана по поддержке экономики государства
Фото: Facebook
Украинское правительство работает над подготовкой плана по поддержке экономики государства

Об этом в своем видеообращении заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

"Обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на время, приспосабливаться к новым правилам поведения", - сказал он.

По мнению главы правительства, чтобы преодолеть коронавирус, придется отказаться от многих привычных вещей.

Шмыгаль отметил, что при таких условиях Правительство понимает, что не может не думать об экономических последствиях, поэтому Кабинет министров создает "стабилизационный фонд".

"Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики", - добавил премьер-министр.

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Напомним, власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину.

Кабинет министров Украины начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.


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