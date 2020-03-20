В Ужгороде ввели ограничение количества людей в торговых помещениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.
В Ужгороде на внеплановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили порядок соблюдения дистанции между людьми в продуктовых магазинах, аптеках, колл-центрах, центрах получения онлайн-заказов, АЗС и других заведениях, которые продолжают работу в период карантина.
Руководители заведений должны ограничить количество людей в торговом зале и разместить соответствующее объявление на входе. Безопасное расстояние между покупателями должен составлять не менее 2-х метров, на кассах и у входа в магазин сделать разметку для обеспечения такого расстояния.
Максимальное количество одновременного пребывания людей в торговом зале площадью до 200 кв. м – 5 лиц, от 200 до 1000 кв. м – 10 человек, от 1000 кв. м – 1 человек на 100 кв. м.
Клиентам запрещено заходить в заведения, если там уже находится максимально допустимое количество посетителей. В таком случае следует подождать возле входа на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга.
Руководители заведений должны назначить ответственных работников, которые будут осуществлять контроль за допустимым количеством посетителей в помещении, обеспечить регулярное проветривание и дезинфекцию помещений, установить станции гигиены рук.
Кроме того, комиссия решила с 21 марта 2020 г. и до окончания карантина в Ужгороде запретить заселение посетителей в гостиницы и другие заведения размещения.
Напомним, в Ужгороде работают только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.
Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса. Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.
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