Кабмин утвердит перечень товаров, которые будут закупаться без тендера во время карантина
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина, пишет RegioNews.
В частности, Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках.
"Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства", - заявил Ляшко.
"Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость", - добавил он.
Ранее сообщалось, что НАНУ изготовила первую партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.
Также Зеленский рассказал, что именно привезут в гуманитарной помощи из Китая.
Также президент сообщил о том, что первый украинец вылечился от COVID-19.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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