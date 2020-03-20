Кабмин утвердит перечень товаров, которые будут закупаться без тендера во время карантина

Заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта

Заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина, пишет RegioNews.

В частности, Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках.

"Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства", - заявил Ляшко.

"Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость", - добавил он.

Ранее сообщалось, что НАНУ изготовила первую партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Также Зеленский рассказал, что именно привезут в гуманитарной помощи из Китая.

Также президент сообщил о том, что первый украинец вылечился от COVID-19.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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