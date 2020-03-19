Разумков пройдет тест на коронавирус - СМИ

Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков пройдет тест на коронавирус после обнаружения болезни у нардепа Сергея Шахова

Фото: twitter/verkhovna_rada

Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков пройдет тест на коронавирус после обнаружения болезни у нардепа Сергея Шахова

Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

"Да, действительно, Разумков должен пройти тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время спикер Рады чувствует себя хорошо и нет признаков какого-либо заболевания.

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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.