Пандемия в мире: от коронавируса вылечились более 84 тысяч человек
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на карту распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Так, в Италии количество заболевших возросло до 35 713 человек, в Иране - 17361, Испании - 14 769 и 12 327 заражений в Германии. Одновременно в Италии вылечились 4025 человек, в Иране - 5389, Испании - 1081 и 105 в Германии.
При этом за прошедшие сутки лидером по количеству зафиксированных новых случаев заражения стала Италия - 4207 человек. В Иране за это время обнаружили 1192 случая заражения, в Германии - 3070, Испании - 2162, Франции - 1369, США - 1365.
Больше всего смертей за сутки также зарегистрировано именно в Италии - 475 случаев, в Иране погибли 147 человек, в Германии - 4, в Испании - 90, Франции - 0, США - 10.
Кроме того, Италия также лидирует и по количеству тех, кто выздоровел за это время - 1084. При этом в Германии - всего 38, Испании - 53, США - 89.
В свою очередь, Китай зарегистрировал 44 случая заражения в сутки и 957 человек, которые вылечились. В провинции Хубэй, где еще в феврале был центр эпидемии сутки зарегистрировали 1 положительный тест.
В Голландии и Швейцарии насчитали более 300 случаев инфицирования за указанный период.
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По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
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