Кричал и переходил на личности: "слуги" рассказали детали встречи с Ермаком
Как передает RegioNews, об этом "Украинской правде" рассказали представители фракции.
Как сообщается, встреча "слуг" и Ермака срочно организовали после того, как 60 нардепов фракции выступили с заявлением против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.
По словам одного из подписантов заявления, к публичному демаршу "слуг народа" коммуникации с Офисом президента и Ермаком не было и такая встреча даже не планировалась, а пятничную встречу трудно назвать конструктивной.
"Коммуникации с Ермаком и Офисом президента не было, потому что они не выходили на контакт. Когда начался дым от нашего заявления, всех пригласили на встречу к Ермаку. Но даже на встрече, увы, все было в стиле "нет измены, а вы – раскольники"... Ермак переходил на личности, наехал на нескольких депутатов. На Потураева, на Ткаченко, на Лизу Ясько, когда она взяла слово. Ермак кричал, что это не его "предательство", а просто их политические амбиции", - сказал нардеп.
По мнению второго "слуги", который был на встрече с главой ОП, "Ермак напрягся, потому что подумал, что это наезд на него лично. Но это не так".
По словам участников разговора, суть диалога, кроме взаимных оскорблений, сводилась к тому, что Ермак объяснял, для чего украинская делегация инициировала создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО. В ответ депутаты пытались ему объяснить, что они должны узнавать о стратегии власти до того, как о ней пишут СМИ.
"Ермак объяснил суть нашей игры в Минске, и мы ему сказали, что считаем ее очень рискованной. Здесь нужна филигранная и очень слаженная работа всей власти. А мы узнаем обо всем из газет. Так оно точно не взлетит", - сказал один из участников разговора.
Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.
17 марта глава фракции Давид Арахамия заявил, что многие члены фракции "Слуга народа", которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
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