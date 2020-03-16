Десятки "слуг" требуют, чтобы Данилов уволил Сивохо

Некоторые народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо

Фото: скрин с видео

Некоторые народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Егор Чернев на своей странице в Facebook. В частности, в обращении нардепов отмечается, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичную напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

За это чиновники просят, чтобы Данилов рассмотрел вопрос относительно увольнения Сивохо. Согласно документу, инициатором выступил Чернев. По состоянию на 13:00 понедельника 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев. Напомним, 12 марта около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила потасовку, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал недопустимыми действия ветеранов АТО в отношении Сивохо. Полиция начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений.

.