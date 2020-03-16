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16 марта 2020, 14:17 13

Десятки "слуг" требуют, чтобы Данилов уволил Сивохо

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16 марта 2020, 14:17 13
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Некоторые народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо
Фото: скрин с видео
Некоторые народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении своего внештатного советника Сергея Сивохо

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Егор Чернев на своей странице в Facebook.

В частности, в обращении нардепов отмечается, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичную напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".
За это чиновники просят, чтобы Данилов рассмотрел вопрос относительно увольнения Сивохо.

Согласно документу, инициатором выступил Чернев. По состоянию на 13:00 понедельника 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев.

Напомним, 12 марта около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила потасовку, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал недопустимыми действия ветеранов АТО в отношении Сивохо.

Полиция начала уголовное производство и задержала 15 участников столкновений.


РНБО Слуга народа Сергей Сивохо
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