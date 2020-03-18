Кричав і переходив на особистості: "слуги" розповіли деталі зустрічі з Єрмаком

На зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо консультативної ради в ТКГ спільно з представниками ОРДЛО було мало конструктиву, а сам глава ОПУ переходив на особистості та "наїжджав" на нардепів

Фото: patrioty.org.ua

На зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо консультативної ради в ТКГ спільно з представниками ОРДЛО було мало конструктиву, а сам глава ОПУ переходив на особистості та "наїжджав" на нардепів

Як передає RegioNews, про це "Українській правді" розповіли представники фракції.

Як повідомляється, зустріч "слуг" та Єрмака терміново організували після того, як 60 нардепів фракції виступили із заявою проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

За словами одного із підписантів заяви, до публічного демаршу "слуг народу" комунікації з Офісом президента та Єрмаком не було і така зустріч навіть не планувалась, а п’ятничну зустріч важко назвати конструктивною.

"Комунікації з Єрмаком та Офісом президента не було, бо вони не виходили на контакт. Коли почався дим від нашої заяви, всіх запросили на зустріч до Єрмака. Але навіть на зустрічі, на жаль, все було в стилі "немає зради, а ви – розкольники"... Єрмак переходив на особистості, наїхав на кількох депутатів. На Потураєва, на Ткаченка, на Лізу Ясько, коли вона взяла слово. Єрмак кричав, що це не його "зрада", а просто їхні політичні амбіції", - сказав нардеп.

На думку другого "слуги", який був на зустрічі з главою ОП, "Єрмак напружився, бо подумав, що це наїзд на нього особисто. Але це так не є".

За словами учасників розмови, суть діалогу, крім взаємних образ, зводилась до того, що Єрмак пояснював, для чого українська делегація ініціювала створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО. У відповідь депутати намагались йому пояснити, що вони мають дізнаватись про стратегію влади до того, як про неї пишуть ЗМІ.

"Єрмак пояснив суть нашої гри у Мінську, і ми йому сказали, що вважаємо її дуже ризикованою. Тут потрібна філігранна і дуже злагоджена робота всієї влади. А ми дізнаємось про все з газет. Так воно точно не злетить", - сказав один із учасників розмови.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.

17 березня голова фракції Давид Арахамія заявив, що багато членів фракції "Слуга народу", які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.