Более 130 человек в Крыму под наблюдением из-за коронавируса
Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, передает RegioNews.
Ведомство информирует, что по состоянию на 16 марта под медицинским наблюдением остаются 132 человека, им проводятся лабораторные обследования. Так, всех "подозреваемых" наблюдают на дому.
Кроме того, сообщается, что за период мониторинга в инфекционные стационары АРК и г. Севастополя было госпитализировано 23 человека с признаками ОРВИ, в анамнезе которых установлен факт пребывания в неблагополучных по новой коронавирусной инфекцией странах.
Ранее сообщалось, что во время карантина президент России Владимир Путин завтра, 18 марта, посетит оккупированный Крым.
Кроме того, в России уже почти 100 больных коронавирусом, но ввод карантина "пока не горит".
Тем временем, Украина закрыла КПВВ на админгранице с Крымом.
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