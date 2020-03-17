Более 130 человек в Крыму под наблюдением из-за коронавируса

В аннексированном Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса

Фото: unsplash

В аннексированном Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса

.