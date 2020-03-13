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13 марта 2020, 08:15 41

В городе на Житомирщине, где обнаружили больную коронавирусом, вводят чрезвычайное положение

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13 марта 2020, 08:15 41
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В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение
Фото: facebook/pervynnamedycyna
В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко вечером 12 марта на брифинге.

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей", - сказал он.

При этом Бунечко добавил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.

Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении первого случая коронавируса в Черновцах.

12 марта в Украине зафиксировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.


Коронавирус Житомирская область чрезвычайное положение
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