В городе на Житомирщине, где обнаружили больную коронавирусом, вводят чрезвычайное положение
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко вечером 12 марта на брифинге.
"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей", - сказал он.
При этом Бунечко добавил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.
Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении первого случая коронавируса в Черновцах.
12 марта в Украине зафиксировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии
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