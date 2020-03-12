Нацбанк будет складывать гривны в печи, чтобы побороть коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что в течение 14 дней деньги будут храниться в отдельном хранилище.
"Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", - уточнили в НБУ.
Затем деньги будут обрабатывать с помощью специализированных высокоскоростных машин.
Те банкноты, которые пригодны к повторному использованию, будут упакованы в пачки и термоусадочную пленку.
"На данном этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом", - добавили в НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины в феврале 2020 года отдал 768,8 миллиона долларов на погашение государственного валютного долга.
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