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12 марта 2020, 19:36 24

Нацбанк будет складывать гривны в печи, чтобы побороть коронавирус

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12 марта 2020, 19:36 24
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С целью уменьшения рисков распространения коронавируса Национальный банк Украины принял новые правила обработки наличности, которую отправляют коммерческие банки в центральное хранилище
Фото: pixabay
С целью уменьшения рисков распространения коронавируса Национальный банк Украины принял новые правила обработки наличности, которую отправляют коммерческие банки в центральное хранилище

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в течение 14 дней деньги будут храниться в отдельном хранилище.

"Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", - уточнили в НБУ.

Затем деньги будут обрабатывать с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Те банкноты, которые пригодны к повторному использованию, будут упакованы в пачки и термоусадочную пленку.

"На данном этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом", - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины в феврале 2020 года отдал 768,8 миллиона долларов на погашение государственного валютного долга.


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